الاعرجي والقائم بالأعمال الأمريكي في بغداد على طاولة واحدة لبحث التطورات الإقليمية

وذكر لمستشار في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل القائم بالأعمال الأمريكي في فاجن، جرى خلال اللقاء، استعراض الأوضاع والتطورات الإقليمية والترحيب بالتهدئة الأخيرة في المنطقة.وأشاد فاجن، بـ"دور وبالإجراءات المتخذة من قبل لحماية السفارات والبعثات الدبلوماسية"، مثمنا "دور الأجهزة الأمنية العراقية ومهنيتها العالية".كما أشاد فاجن، بـ"دور الحكومة العراقية في إعادة مواطنيها من مخيم وإعادة تأهيلهم رغم الظروف التي تمر بها المنطقة".من جانبه أكد ، أن الحكومة العراقية تؤمن بالحوار وحل المشاكل العالقة من خلال الحوار والدبلوماسية، معربا عن ترحيب الحكومة العراقية بوقف إطلاق النار، لعودة الاستقرار في المنطقة والعالم.وأشار الأعرجي، إلى أن لديه علاقات جيدة ومتوازنة مع جميع الدول ولديه مشتركات مع دول الجوار، معربا عن أمله بإرساء السلام وقف الحرب ورفع الحصار عن .