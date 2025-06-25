إسرائيل تعلن اعتراض مسيرة دخلت مجالها الجوي

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان اليوم الأربعاء: "قبل قليل، اعترض الإسرائيلي طائرة مسيرة أطلقت كما يبدو من ، ولم تخترق الطائرة الأراضي الإسرائيلية، ولم يتم تفعيل إنذارات".وأشارت القناة 12 العبرية إلى أنه "تم اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه ".وأمس الثلاثاء، أكدت جماعة " " (الحوثيون) استمرار هجماتها العسكرية ضد إسرائيل، رغم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين وتل أبيب.وقال القيادي الحوثي البارز عبر حسابه على منصة "إكس": "قبول والكيان الصهيوني بوقف إطلاق النار مع إيران يؤكد أن القوة العسكرية هي اللغة الوحيدة التي يفهمونها".ومنذ تشرين الاول 2023 بدأ الحوثيون تنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل، ويقولون إنها إسنادا لغزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية.