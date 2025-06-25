158 ديناصورا في الصين

ويعود الاكتشاف إلى أواخر العصر الطباشيري المبكر، وفقًا لما أفاد به الباحث الصيني ليدا، لصحيفة " "، اليوم الأربعاء.ويضم الموقع 158 بصمة ديناصور موزّعة على 12 مسارا متقاطعا، تم العثور عليها بالقرب من محافظة تونغشين في مدينة ووتشونغ.وكشف التحليل أن البصمات تنتمي إلى نوعين رئيسيين أحدهما أقدام صغيرة تُعرف باسم "برونتوبود"، وآثار ثنائية يرجح أن تعود إلى ديناصورات "ثيروبود" أو "أورنيثوبود".وتظهر واحدة من المسارات البارزة تغيرا سلوكيا نادرا، حيث غيّر أحد الديناصورات اتجاهه بمقدار 38 درجة، ما أدى إلى انخفاض في طول الخطوة من نحو 100 سم إلى 52 سنتيمترا، في لحظة وصفها الباحثون بأنها "توثيق استثنائي للتغير الحركي".كما كشفت تحاليل ميكروسكوبية عن وجود أنفاق يرقات حشرية داخل البصمات، ما يشير إلى أن آثار الديناصورات شكّلت موائل مؤقتة للحشرات من خلال احتباس مياه الأمطار.وأوضحت الصحيفة أن هذا الاكتشاف يعد أول سجل لبصمات ديناصورات من العصر الطباشيري وسط نينغشيا الصينية، ما يعزز الفهم العلمي لتوزيع الفقاريات رباعية الأرجل في شمال غربي ، خلال هذه الفترة، كما يسلط الضوء على تكيّف الحياة البرية مع التغيرات البيئية والمائية.