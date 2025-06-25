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الأردن يعلن التعامل مع نحو 400 مسيرة وصاروخ خلال التصعيد الأخير
دوليات
2025-06-25 | 13:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,087 شوهد
أعلن الجيش
الأردني
، اليوم الأربعاء، التعامل مع نحو 400 مسيرة ورؤوس حربية وصواريخ خلال التصعيد الإيراني الإسرائيلي.
وذكر بيان للجيش، أن "(156) طائرة مسيرة، و(107) رؤوس حربية، و(132) صاروخاً تم التعامل معه خلال التصعيد الإقليمي الأخير".
واشار إلى أن "ذلك جاء بهدف المحافظة على السلامة العامة وأرواح المواطنين وممتلكاتهم".
وفي الساعات الأولى من
يوم 13
يونيو/حزيران، أطلقت "
إسرائيل
" عملية عسكرية واسعة ضد
إيران
تحت اسم "الأسد الصاعد"، متهمة
طهران
بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري.
وشنت
القوات الجوية
"الإسرائيلية" عدة موجات من الغارات في أنحاء متفرقة من إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما أسفر عن مقتل عدد من كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين وعدد من العلماء النوويين. كما استُهدفت مواقع نووية بارزة، من بينها نطنز وفوردو. لترد طهران بموجات صاروخية استهدفت عمق "إسرائيل".
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