الأردن يعلن التعامل مع نحو 400 مسيرة وصاروخ خلال التصعيد الأخير

وذكر بيان للجيش، أن "(156) طائرة مسيرة، و(107) رؤوس حربية، و(132) صاروخاً تم التعامل معه خلال التصعيد الإقليمي الأخير".واشار إلى أن "ذلك جاء بهدف المحافظة على السلامة العامة وأرواح المواطنين وممتلكاتهم".وفي الساعات الأولى من يونيو/حزيران، أطلقت " " عملية عسكرية واسعة ضد تحت اسم "الأسد الصاعد"، متهمة بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري.وشنت "الإسرائيلية" عدة موجات من الغارات في أنحاء متفرقة من إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما أسفر عن مقتل عدد من كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين وعدد من العلماء النوويين. كما استُهدفت مواقع نووية بارزة، من بينها نطنز وفوردو. لترد طهران بموجات صاروخية استهدفت عمق "إسرائيل".