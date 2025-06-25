"بعوضة صينية" قد تقلب موازين التجسس في العالم

وتحاكي هذه الطائرة الصغيرة شكل البعوضة، إذ تحتوي على جناحين شبيهين بالأوراق، وجسم عمودي أسود، وثلاث أرجل دقيقة كالشعر، وقد طورها علماء لتكنولوجيا الدفاع في مقاطعة هونان الصينية.وقال ليانغ هشيانغ، وهو طالب في الجامعة، أثناء حمله للطائرة المصغّرة بين إصبعيه في مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام الرسمية في نهاية الأسبوع الماضي: "ها هي في يدي، روبوت يشبه البعوضة."وأشار إلى أن هذا الجهاز المثير للدهشة قادر على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام العسكرية والمدنية.وتزود الطائرة ذات الأجنحة النانوية بكاميرات وميكروفونات فائقَة الصغر لالتقاط الصور والأصوات والإشارات الإلكترونية، كما أن حجمها المتناهي الصغر يجعل من الصعب رؤيتها بالعين المجردة، ويمنحها القدرة على الطيران في تجاوز لأنظمة الرادار التقليدية دون أن تُكتشف.وأثار هذا التصميم ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث صُدم كثيرون وأعربو عن دهشتهم بهذا الاختراع، وقال أحدهم معلقا: " يا إلهي! تُطلق بعوضا تجسسيا.. طوّر علماء عسكريون طائرة بدون بحجم البعوضة، بأجنحة مُرفرفة، تُحاكي طيران الحشرات الحقيقية.. إنها صامتة، ويكاد يكون من المستحيل اكتشافها.. هذه الأشياء تُحلق وتُراقب بالفعل"، ووصف أحدهم هذا الاختراع بأنه "يقلب موازين اللعبة" برمتها.ويأتي ظهور هذه الطائرة المثيرة بعد مضي أكثر من شهر بقليل على كشف الصين عن تصاميم لما وصفته بـ"سفينة أم" جوية، مصممة لإطلاق أكثر من 100 طائرة مسيّرة وحمولة تقارب 1000 كيلوغرام من الصواريخ على ارتفاعات التحليق.وتحمل الطائرة الأم، التي تُعرف باسم "Jiu Tan SS-UAV"، جناحين بعرض 82 قدما، وهي مصممة للتحليق فوق العديد من أنظمة الدفاع المتوسطة المدى حول العالم.