ترامب: إيران استأذنت قبل قصف قاعدة العديد

​قال الرئيس الأميركي ، الأربعاء، إن تواصلت مع إدارته قبل شنّ هجوم على قاعدة العديد الجوية في ، وذلك خلال إحدى مراحل التصعيد العسكري بين الجانبين.

وأضاف في تصريح مثير للجدل: " اتصلت بنا قبل تدخلها في ، قالوا لي: سنشن هجومًا، هل الساعة الواحدة بتوقيتكم مناسبة فأجبت: لا مشكلة أخلينا القاعدة، ولم يُصب أحد بأذى".

وكانت " " شنت فجر (13 حزيران 2025)، هجوما جويا على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية من بينها منشأة "نطنز" ومقرات للحرس الثوري في وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات وصواريخ باليستية على "إسرائيل"، قبل أن يقوم فجر (22 حزيران 2025) بقصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية، لترد طهران بقصف قاعدة العديد في قطر.