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ايران تعلن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي خلال 12 يوما.. والمحافظات "الأكثر نزفا"
دوليات
2025-06-26 | 02:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,390 شوهد
السومرية
نيوز-دوليات
أعلنت
وزارة الصحة الإيرانية
، اليوم الخميس، حصيلة ضحايا
ايران
جراء العدوان الإسرائيلي خلال 12 يوما منذ انطلاقه وحتى وقف اطلاق النار.
وقال رئيس قسم العلاقات بوزارة
الصحة
حسين كرمانبور، ان العدوان الذي شنه الكيان الصهيوني على
ايران
، قد أسفر عن 627 شهيدا و4870 جريحا من مختلف محافظات البلاد.
وأضاف ان "محافظتي
طهران
وكرمانشاه (غربي البلاد) سجلتا أكبر عدد من الشهداء والجرحى جراء هذه الهجمات العدوانية".
وأوضح أن "محافظات
خوزستان
ولرستان (جنوب غرب)، وأصفهان ومركزي (وسط)، وأذربايجان الشرقية (شمال غرب)، وهمدان (غرب)، وزنجان وجيلان (شمال)، تحتل المراتب الثالثة إلى العاشرة من حيث عدد الشهداء والجرحى في هذا العدوان".
وأشار الى ان 86.1% من المصابين ارتقوا شهداء في مواقع الهجمات، بينما استشهد 13.9% اخرون أثناء نقلهم إلى المشافي، بحسب
وكالة مهر
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