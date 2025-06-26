ايران تعلن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي خلال 12 يوما.. والمحافظات "الأكثر نزفا"

وقال رئيس قسم العلاقات بوزارة حسين كرمانبور، ان العدوان الذي شنه الكيان الصهيوني على ، قد أسفر عن 627 شهيدا و4870 جريحا من مختلف محافظات البلاد.وأضاف ان "محافظتي وكرمانشاه (غربي البلاد) سجلتا أكبر عدد من الشهداء والجرحى جراء هذه الهجمات العدوانية".وأوضح أن "محافظات ولرستان (جنوب غرب)، وأصفهان ومركزي (وسط)، وأذربايجان الشرقية (شمال غرب)، وهمدان (غرب)، وزنجان وجيلان (شمال)، تحتل المراتب الثالثة إلى العاشرة من حيث عدد الشهداء والجرحى في هذا العدوان".وأشار الى ان 86.1% من المصابين ارتقوا شهداء في مواقع الهجمات، بينما استشهد 13.9% اخرون أثناء نقلهم إلى المشافي، بحسب .