أكبر اشتباك واجهته "الباتريوت" بقاعدة العديد.. كين يفصل ما جرى في قطر

وقال كين في مؤتمر صحفي، إن "منظومة الأمريكية ونظيرتها القطرية اعترضتا الصواريخ من على قاعدة العديد"، مشيرا الى ان "ما جرى في قاعدة العديد كان أكبر اشتباك لمنظومة باتريوت الصاروخية في تاريخ جيشنا".وتابع، أن "ضربتنا في إيران تتويج لـ 15 عاماً من التحضير المضني على مستوى السلاح والتزود بالوقود".وأكمل، أن "القنابل التي أسقطناها على منشأة فوردو الإيرانية أصابت أهدافها جميعا"، مردفاً أنه " لم أتعرض لأي ضغوط لتغيير التقرير المتعلق بنتائج ضرباتنا في إيران".