إعلان حصيلة نهائية ضخمة لانفجار داخل مدرسة في إفريقيا الوسطى

ووقع الحادث يوم الأربعاء داخل مدرسة بارتيلمي بوغاندا ، بينما كان أكثر من 5300 طالب يؤدون امتحانات شهادة البكالوريا في يومها الثاني.وذكرت أن الانفجار حدث أثناء محاولة إعادة تشغيل محول كهربائي كان معطلا في حرم المدرسة.وأوضحت الجهات الرسمية أن الانفجار أثار حالة من الذعر بين التلاميذ، ما أدى إلى تدافع جماعي تسبب في غالبية الوفيات والإصابات.وقد استجابت فرق الطوارئ بشكل سريع، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.