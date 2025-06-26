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باللغة العبرية.. السيد الخامنئي يوجه رسالة تحذيرية شديدة

دوليات

2025-06-26 | 11:27
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
باللغة العبرية.. السيد الخامنئي يوجه رسالة تحذيرية شديدة
808 شوهد

السومرية نيوز - دوليات
وجه المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي، اليوم الخميس، رسالة باللغة العبرية حذر فيها من أي عدوان على بلاده.

وقال السيد الخامنئي في منشور على "إكس" باللغة العبرية: "على الكيان الصهيوني أن يعلم أن أي عدوان على إيران سيكلفه غاليا".
وفي وقت سابق اليوم، وجه المرشد الإيراني الأعلى السيد علي الخامنئي تهنئة بمناسبة انتصار الجمهورية الإسلامية الإيرانية على "الكيان الصهيوني".
وذكر السيد الخامنئي في منشور مقتضب على منصة إكس (تويتر سابقا): "أهنئكم بالنصر على الكيان الصهيوني".
ووفق ما نقلت وكالة "إرنا"، قال المرشد الأعلى: "أهنئ الشعب الإيراني، لقد كاد النظام الصهيوني أن ينهار ويدمر تحت ضربات الجمهورية الإسلامية".
وأضاف: "أرى من الضروري أن أتقدم ببعض التهاني للشعب الإيراني العظيم:
أولا؛ أهنئكم على الانتصار على النظام الصهيوني الزائف. مع كل هذا الضجيج، ومع كل هذه الادعاءات، كاد النظام الصهيوني أن ينهار ويدمر تحت ضربات الجمهورية الإسلامية".
وقال السيد الخامنئي، إن "النظام الأمريكي دخل في الحرب المباشرة لأنه شعر أنه إذا لم يدخل فإن النظام الصهيوني سوف يدمر بالكامل، وهنا أيضا انتصرت الجمهورية الإسلامية ووجهت صفعة قوية للولايات المتحدة".
وأضاف الخامنئي أن "التهنئة الثانية تتعلق بانتصار إيران الحبيبة على النظام الأمريكي.
وذكر، لقد دخل النظام الأمريكي الحرب مباشرة لأنه شعر أنه إن لم يدخل فسيدمر النظام الصهيوني تماما. لكنه لم يستفد شيئا من هذه الحرب. هنا أيضا انتصرت الجمهورية الإسلامية، وفي المقابل وجهت الجمهورية الإسلامية صفعة قوية على وجه الولايات المتحدة".
وتابع السيد الخامنئي: "التهنئة الثالثة هي التهنئة بالوحدة الاستثنائية للشعب الإيراني
وواضح، أمة يبلغ عدد سكانها نحو 90 مليون نسمة، متحدة بصوت واحد، وقفت جنبا إلى جنب ودعمت القوات المسلحة، وسوف تستمر على هذا المنوال من الآن فصاعدا. لقد أثبتت الأمة الإيرانية شخصيتها المتميزة، وأثبتت أنه عندما يكون ذلك ضروريا، سيتم سماع صوت واحد من هذه الأمة".
‌وقال السيد الخامنئي إنه "كان ينبغي على الكيان الصهيوني أن يفهم أن مهاجمة إيران ستكلفه ثمنا باهظا، والحمد لله حدث هذا".
وأضاف: "الأميركيون فشلوا في القيام بأي شيء مهم في مهاجمة المنشآت النووية، اتضح أن الرئيس الأمريكي يحتاج إلى المبالغة، فهم يبالغون من أجل التغطية على الحقيقة".
ولفت إلى أن "الذين ضخموا حجم الهجوم الأمريكي علينا هم أنفسهم من قللوا من حجم ضربتنا على القاعدة الأمريكية، وأي اعتداء علينا سنواجهه بتكرار استهداف القواعد الأمريكية".
وشدد السيد الخامنئي على أن "إيران الكبيرة ذات التاريخ والثقافة العريقة لا تقبل أبدا أن تخاطب بتعبير استسلام غير مشروط، ودعوة الرئيس الأمريكي إيران إلى استسلام غير مشروط أكبر من حجمه".
وقال إن "الرئيس الأمريكي كشف الحقيقة وهي أن أمريكا لن ترضى إلا باستسلام إيران، لكن الاستسلام أمر لن يحدث أبدا فأمتنا قوية، وبينما يسوق الأعداء مبررات مثل الصواريخ أو البرنامج النووي إلا أنهم في الواقع يريدون استسلامنا".
>> تابع قناة السومرية على منصةX 

السيد الخامنئي

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