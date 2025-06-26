ترامب يعلن توقيع اتفاق مع الصين ويكشف أمراً يخص إيران

أعلن الرئيس الأمريكي ، الخميس، عن توقيع اتفاق مع ، وتوقع توقيع اتفاق آخر مع الهند قريبا، فيما كشف أن المنشآت النووية الإيرانية محيت بالكامل.

وقال في كلمة له، "وقعنا اتفاقا مع ونتوقع توقيع اتفاق آخر مع الهند قريبا".

وأضاف "نقوم بعمل رائع على مستوى أمن الحدود ولم يدخل أي مهاجر غير شرعي إلى بلادنا الشهر الماضي"، مردفا "نقوم بترحيل المهاجرين غير الشرعيين بالآلاف".

ولفت الرئيس الأمريكي الى أن "دخول المهاجرين غير الشرعيين عبر حدودنا انخفض إلى الصفر"، كما اشار الى أنه "سيكون من المفيد أن يخفض معدل الفائدة".

وتابع "طائراتنا أصابت أهادفها في والمنشآت النووية محيت بالكامل"، واضاف " انتهكت العديد من التحذيرات المختلفة التي وجهت لها".