موسكو تدعو لإنشاء محكمة خاصة بشخصيات بينهم زيلينسكي

وأكد مدفيديف أن مثل هذه المحكمة قد تكون ضرورية لمحاكمة أو الرئيس الأمريكي السابق أو ممثلي .وكتب في صفحته على منصة "إكس": " المزعوم وأوكرانيا المزعومة أنشآ محكمة' للعدوان ربما تكون ضرورية لمحاكمة مهرج كييف الدموي وعصابته. هم من نظموا العدوان. فهل يريدون معاقبة ممثلي الاتحاد الأوروبي وبريطانيا؟ أو بايدن؟".وكان نائب وزير الخارجية الروسي قد صرح سابقا بأن الاتحاد الأوروبي يحاول التغطية على تورطه في جرائم الحرب في أوكرانيا من خلال المبادرة بإنشاء ، فيما أكد المتحدث باسم الكرملين أن ترفض بشكل قاطع اتهامات كييف بارتكاب جرائم حرب على الأراضي الأوكرانية.ووصفت الخارجية الروسية فكرة إنشاء محكمة دولية لأوكرانيا بأنها "محاكمة صورية"، مشيرة إلى أنها لن تتمتع بأي ولاية قضائية على روسيا.كما لفتت إلى أن العديد من المنظمات الدولية تغض الطرف عن أفعال كييف تجاه المدنيين في منذ عام 2014.