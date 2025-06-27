"لم يظهر أي تعاطف أو ندم".. تفاصيل من محاكمة المتورط بحرق الكساسبة

– دولي

ذكر محامي الطرف المدني في قضية الجهادي كريم المتورط في عملية إحراق حيا، ان المتهم لم يظهر أي تعاطف أو ندم خلال محاكمته في ستوكهولم.



وخلال الجلسات، ظل كريم البالغ من العمر 32 عاما، والذي سبق أن أدين بتهم مرتبطة بهجمات وبروكسل الإرهابية، صامتا تماما، بينما تم عرض مقاطع من استجواباته المسجلة ووثائق التحقيق.

وأكد المحامي ميكايل ويسترلوند في مرافعته الختامية غياب أي مؤشر على الندم أو الشعور بالذنب لدى المتهم، قائلا: "من يبحث عن أي تعاطف في موقف كريم فلن يجده هنا".

وأضاف أن "المشهد المروع لإعدام الكساسبة كان كفيلا بإصابة أي إنسان عادي بصدمة نفسية تستدعي علاجا طويل الأمد، لكن كريم بدا وكأنه استلهم من الحادث دافعا لمواصلة أنشطته الإرهابية، والتي أدت لاحقا إلى إدانته في قضايا إرهاب أوروبية". وتعد السويد الدولة الأولى والوحيدة التي تحاكم كريم في هذه القضية، التي أثارت استنكارا عالميا واسعا، حيث بدأت المحاكمة في الرابع من يونيو الجاري، وطالبت بإصدار حكم بالسجن المؤبد بحق المتهم.وخلال الجلسات، ظل كريم البالغ من العمر 32 عاما، والذي سبق أن أدين بتهم مرتبطة بهجمات وبروكسل الإرهابية، صامتا تماما، بينما تم عرض مقاطع من استجواباته المسجلة ووثائق التحقيق.وأكد المحامي ميكايل ويسترلوند في مرافعته الختامية غياب أي مؤشر على الندم أو الشعور بالذنب لدى المتهم، قائلا: "من يبحث عن أي تعاطف في موقف كريم فلن يجده هنا".وأضاف أن "المشهد المروع لإعدام الكساسبة كان كفيلا بإصابة أي إنسان عادي بصدمة نفسية تستدعي علاجا طويل الأمد، لكن كريم بدا وكأنه استلهم من الحادث دافعا لمواصلة أنشطته الإرهابية، والتي أدت لاحقا إلى إدانته في قضايا إرهاب أوروبية".

يذكر أن المحاكم الأوروبية كانت قد أصدرت أحكاما سابقة ضد كريم، حيث حكمت عليه بـ30 عاما لضلوعه في هجمات باريس 2015، بينما حكمت عليه بالسجن المؤبد لتورطه في تفجيرات عام 2016.

من جانبها، حاولت بيترا إكلوند، دفاع المتهم، إثبات ضعف الأدلة، خاصة تلك المتعلقة بدور موكلها المحدد في جريمة إعدام .

وأشارت إلى صعوبة مهمتها نظرا لأن كريم أصبح الشخص الوحيد الذي يمكن محاكمته في هذه القضية بعد أن قتل جميع المتورطين الآخرين تقريبا، مما يحرمها من إمكانية الاستعانة بشهود يدعمون موكلها.

وكان كريم قد ادعى خلال التحقيقات أنه لم يمكث في موقع الجريمة سوى 15-20 دقيقة، وأنه لم يكن على علم بما سيحدث قبل أن يرى التصوير.

بينما يظهر في الفيديو الذي نشره تنظيم " " في فبراير 2015 مشهد إحراق الطيار الكساسبة، الذي ظهر في التسجيل مرتديا الزي البرتقالي داخل قفص معدني، على يد أحد المسلحين.

ومن المقرر أن تصدر محكمة ستوكهولم حكمها النهائي في القضية يوم 31 تموز المقبل في الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت ستوكهولم.