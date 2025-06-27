"الحرب ستنتهي خلال أسبوعين".. تفاصيل مكالمة هاتفية بين ترامب ونتنياهو بشأن غزة

وقال الصحيفة في تقرير تابعته ، ان "الرئيس الأميركي ووزير خارجيته ، اجريا مباحثات هاتفية مع الإسرائيلي ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، تم خلالها التوصل إلى تفاهمات لإنهاء الحرب في قطاع غزة خلال أسبوعين".وأضافت ان "الاتفاق يتضمن الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، ونقل من تبقى من قيادات الحركة إلى دول أخرى، في إطار تسوية أكبر تهدف إلى تهدئة التصعيد في المنطقة".كما نص الاتفاق، بحسب الصحيفة، "على استعداد للنظر في حل مستقبلي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وذلك شريطة إجراء إصلاحات داخل .ي المقابل، ستعترف بتطبيق بعض السيادة الإسرائيلية على مناطق في المحتلة، ضمن تفاهمات أكبر تشمل توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية لتشمل دولا إضافية، قد تكون من بينها .وكان مسؤولون أميركيون صرحوا الخميس، بأن "جهودا كبيرة تبذل لتحقيق تقدم في مفاوضات صفقة الرهائن"، مشيرين إلى "زخم كبير في أعقاب الضربة على ، ويمكن الحديث عن تقدم".ووفقا لما قالته مصادر إسرائيلية مطلعة على الأمر لصحيفة " "، فإن اسرائيل لن ترسل وفدا إلى القاهرة أو ، لأن نتنياهو يريد إتمام هذه المفاوضات "على أعلى المستويات الممكنة".وقال أحد المصادر: "إنها صفقة شاملة هذه المرة. لن تنفذ كصفقة عادية ترسل فيها وفد وتجرى محادثات غير مباشرة مع حماس. ستأتي هذه الصفقة من القمة باتفاق متبادل وقرار مشترك بين نتنياهو وترامب و(مبعوث إلى الشرق الأوسط ستيف) ويتكوف وديرمر".وأضاف المصدر: "الصفقة التي يجري الحديث عنها أكبر، تشمل وقف إطلاق النار في غزة وإعادة 50 رهينة، وتوسيع نطاق الاتفاقات الإبراهيمية. والذي يثير اهتمام ".وعلى خلفية هذه التطورات، تجري مناقشات بشأن زيارة نتنياهو إلى واشنطن، وقالت المتحدثة باسم ليفيت مساء الخميس، إنه "لا يوجد موعد محدد حتى الآن، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبدى اهتمامه بزيارة البيت الأبيض ولقاء الرئيس ترامب، وهو بالطبع منفتح جدا على ذلك".وقال نتنياهو مساء الخميس في مقطع فيديو: "قاتلنا بقوة ضد وحققنا نصرا عظيما. هذا النصر يفتح فرصة لتوسيع نطاق اتفاقات السلام بشكل كبير، ونحن نعمل بجد لتحقيق ذلك".وتابع نتنياهو، في سياق طلبه تعليق الإدلاء بشهاداته أمام المحكمة خلال الأسبوعين المقبلين: "إلى جانب إطلاق سراح رهائننا وهزيمة حماس، هناك فرصة سانحة يجب ألا نضيعها. يجب ألا نضيع يوما واحدا".وكان زعيم المعارضة دعا مساء الخميس إلى إنهاء حرب غزة مقابل صفقة رهائن، معتبرا أن ما تفعله إسرائيل في القطاع "غير مجد".