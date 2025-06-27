المبعوث الأميركي إلى سوريا يعلنها: حكومة الشرع تجري محادثات مع إسرائيل

وبينما اعتبر أن حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع لا تريد الحرب مع ، دعا إلى إعطاء فرصة للإدارة السورية الجديدة.اعتبر باراك في منشور سابق على حسابه بمنصة إكس، أن ولادة الجديدة تبدأ بالحقيقة والمساءلة والتعاون مع المنطقة، وأن سقوط نظام فتح باب السلام، وأن رفع العقوبات سيمكّن الشعب السوري من فتح الباب واستكشاف الطريق نحو الازدهار والأمن.وأكد الأميركي الخاص إلى سوريا، في وقت سابق، أن "رؤية إزاء سوريا مُفعمة بالأمل وقابلة للتحقيق".وبعد عقود من علاقة مضطربة، تظهر الحالية انفتاحا على دمشق، خصوصا بعد اللقاء الذي جمع الرئيسين الأميركي والسوري أحمد الشرع في العاصمة في 13 مايو/أيار الماضي، ونتج عنه قرار رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.