تفاصيل "صادمة".. شقيقان عراقيان يُقتلان خلال شجار في تركيا (صورة)

وقالت وسائل إعلام تركية، إن جريمة القتل بدأت بمشاجرة بين الشقيقين ومحمد ، في مكان عمل، وشخص ثالث، سرعان ما أطلق فيها القاتل النار.وأضافت أن الشابين أصيبا بجروح بليغة نُقلا على إثرها للمستشفى، لكنهما فارقا الحياة رغم جهود الأطباء لإنقاذهما.وقال مدونون عراقيون يقيمون في المدينة التركية الواقعة في جنوب البلاد، إن القاتل تركي الجنسية، وبأن الخلاف نشب بين الطرفين حول تصليح سيارة، فيما زعم آخرون أنه يرتبط بديون قديمة.ويقيم الشقيقان الراوي في أورفا منذ سنوات، وقد ارتبط أحدهما بفتاة تمهيداً للزواج، قبل أن يلقى مصرعه.وأوقفت الشرطة القاتل، وأخضعته للتحقيق قبل تحويله إلى المحاكمة.وأثارت الجريمة، مشاعر حزن واسعة وصدمة واسعة بين الجالية العراقية في ، لا سيما بعد أن أثنى جيران وأصدقاء للشقيقين، على تعاملهما الحسن مع الآخرين.وشيعت عائلة الشابين وجيرانهما وأقاربهما وعدد من العراقيين في أورفا، يوسف ومحمد الراوي في إحدى مقابر المدينة التركية.