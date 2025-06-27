إيران تعلن استشهاد العالم النووي سليمان سليماني في الضربات الإسرائيلية

وفقدت العشرات من كبار علماء الطاقة النووية خلال حرب الـ 12 يومًا مع ، وذلك قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي وقف إطلاق النار وانتهاء الحرب بعد الضربة الأمريكية لأهم المنشآت النووية الإيرانية.وما زالت المنطقة تحت تداعيات المواجهات، وسط ترجيحات بعودة الصراع في ظل التشكيك الدولي في قوة الضربات الأمريكية ومدى تأثريها على البرنامج النووي الإيراني.