"ديب سيك" تواجه الاستبعاد من تطبيقات أبل وغوغل في ألمانيا

وقالت المفوضة كامب في بيان اليوم الجمعة إن سبب تقديم هذا الطلب هو نقل شركة ديب سيك البيانات الشخصية للمستخدمين بشكل غير قانوني إلى .وأضافت أنه يتعين على شركتي التكنولوجيا الأمريكيتين الآن مراجعة الطلب على الفور واتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم حظر التطبيق في .ولم ترد ديب سيك بعد على طلب للتعليق. ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من أبل وغوغل.وفقا لسياسة الخصوصية الخاصة بالشركة، تخزن ديب سيك عددا كبيرا من البيانات الشخصية، مثل الأسئلة المقدمة لبرنامجها للذكاء الاصطناعي أو الملفات المحملة، على حواسيب في الصين.وأفادت رويترز بشكل حصري هذا الأسبوع بأن ديب سيك تساعد العمليات العسكرية والمخابراتية الصينية.