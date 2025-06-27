موسكو تستأنف رحلاتها إلى طهران بداية تموز

وجاء في بيان للشركة: "تعتزم أيروفلوت استئناف تشغيل رحلاتها إلى عقب إلغاء القيود، حيث من المقرر تنفيذ أول رحلة وفقا للجدول الزمني في 4 يوليو".كما تم في وقت سابق رفع الحظر عن استخدام المجال الجوي لكل من وإيران والأردن بالنسبة للخطوط الجوية الروسية، بالإضافة إلى منح الإذن للشركات الروسية بالتحليق إلى خلال ساعات ، كما تم السماح باستخدام المجال الجوي .