ترامب: إيران لن تعود للبرنامج النووي قريباً ولم تفرغ المنشآت قبل قصفها

وقال ، إنه "لا أعتقد أن ستعود للبرنامج النووي قريبا"، مشيراً الى أن "المواقع النووية الإيرانية تعرضت لتدمير كامل رغم الأخبار المزيفة".ولفت الى انه "نسعى لإزالة جميع العوائق التجارية بشكل كامل ونقترب من إبرام المزيد من الاتفاقات مع دول عدة"، مردفاً أن "دول رفعت نسبة الإنفاق الدفاعي إلى %5 لتصبح ميزانية الحلف تريليون دولار سنويا".وأكمل: "يجب أن نتصرف بسرعة في قضايا الهجرة غير النظامية"، مؤكداً أنه "لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي".