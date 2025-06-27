‏ترامب ينهي جميع المحادثات التجارية مع كندا

وقال ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال" إنه "لقد تم إبلاغنا للتو بأن كندا، قد أعلنت الآن أنها ستفرض ضريبة على الخدمات الرقمية تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية، وهو ما يُعد هجومًا مباشرًا وصريحًا على بلدنا".

وأضاف "وبناءً على هذه الضريبة الفاضحة، نعلن إنهاء جميع المحادثات التجارية مع كندا، ويُنفذ ذلك فورًا".



وقال ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال" إنه "لقد تم إبلاغنا للتو بأن كندا، قد أعلنت الآن أنها ستفرض ضريبة على الخدمات الرقمية تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية، وهو ما يُعد هجومًا مباشرًا وصريحًا على بلدنا".

وأضاف "وبناءً على هذه الضريبة الفاضحة، نعلن إنهاء جميع المحادثات التجارية مع كندا، ويُنفذ ذلك فورًا".



وقال ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال" إنه "لقد تم إبلاغنا للتو بأن كندا، قد أعلنت الآن أنها ستفرض ضريبة على الخدمات الرقمية تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية، وهو ما يُعد هجومًا مباشرًا وصريحًا على بلدنا".

وأضاف "وبناءً على هذه الضريبة الفاضحة، نعلن إنهاء جميع المحادثات التجارية مع كندا، ويُنفذ ذلك فورًا".



وقال ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال" إنه "لقد تم إبلاغنا للتو بأن كندا، قد أعلنت الآن أنها ستفرض ضريبة على الخدمات الرقمية تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية، وهو ما يُعد هجومًا مباشرًا وصريحًا على بلدنا".

وأضاف "وبناءً على هذه الضريبة الفاضحة، نعلن إنهاء جميع المحادثات التجارية مع كندا، ويُنفذ ذلك فورًا".



وقال ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال" إنه "لقد تم إبلاغنا للتو بأن كندا، قد أعلنت الآن أنها ستفرض ضريبة على الخدمات الرقمية تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية، وهو ما يُعد هجومًا مباشرًا وصريحًا على بلدنا".

وأضاف "وبناءً على هذه الضريبة الفاضحة، نعلن إنهاء جميع المحادثات التجارية مع كندا، ويُنفذ ذلك فورًا".



وقال ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال" إنه "لقد تم إبلاغنا للتو بأن كندا، قد أعلنت الآن أنها ستفرض ضريبة على الخدمات الرقمية تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية، وهو ما يُعد هجومًا مباشرًا وصريحًا على بلدنا".

وأضاف "وبناءً على هذه الضريبة الفاضحة، نعلن إنهاء جميع المحادثات التجارية مع كندا، ويُنفذ ذلك فورًا".





وقال في تدوينة على منصة "تروث سوشيال" إنه "لقد تم إبلاغنا للتو بأن كندا، قد أعلنت الآن أنها ستفرض ضريبة على الخدمات الرقمية تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية، وهو ما يُعد هجومًا مباشرًا وصريحًا على بلدنا".وأضاف "وبناءً على هذه الضريبة الفاضحة، نعلن إنهاء جميع المحادثات التجارية مع كندا، ويُنفذ ذلك فورًا".