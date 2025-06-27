ترامب: اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قريباً

وقال للصحفيين في إنه "يعتقد أنهم قريبون من التوصل إلى اتفاق في ".وحسب قوله، سيتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق لتبادل الأسرى بين وحماس خلال أسبوع.وأضاف: "نحن نوفر الكثير من المال والطعام لتلك المنطقة.. أنظر إلى حشود الناس الذين لا يملكون طعاما، ولا يملكون شيئا ونحن من نجلبه إليهم.. يأخذ بعضه أشخاص سيئون وفي النهاية يسرقونه ويبيعونه، لكن لدينا الآن نظاما بديلا جيد جدا".وأفاد بأنه كان يتحدث مع بعض الأشخاص المعنيين بمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.وجاء تصريح ترامب خلال احتفال أقيم في المكتب البيضاوي بمناسبة اتفاق السلام بين ورواندا.