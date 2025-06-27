ترامب: لبنان بلد رائع ونحن معه حتى النهاية

وذكر في تصريح من أن " بلد رائع وشعبه كذلك وسنحاول إعادته إلى مكانته".وأضاف "نحن مع لبنان حتى النهاية".يذكر أنّ الموفد الأميركي أجرى زيارة إلى لبنان في 19 حزيران الحالي، حيث التقى رئيس الجمهورية جوزاف ورئيس ورئيس الحكومة .وأشار الموفد الأميركي براك حينها إلى أنّه عقد "اجتماعات مثمرة في لمناقشة مصالحنا المشتركة".