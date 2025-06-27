عراقجي: إن أدت الأوهام لأخطاء أسوأ فلن نتردد في كشف قدراتنا الحقيقية

وقال عراقجي في تصريحات صحفية إنه "إذا كان لديه رغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق فعليه أن يتخلى عن لهجته غير المقبولة مع المرشد".وأضاف " لن نسمح لأحد بتقرير مصيرنا وإذا أدت الأوهام لأخطاء أسوأ فلن نتردد في كشف قدراتنا الحقيقية".وأشار إلى أن "النظام الإسرائيلي لم يكن لديه خيار سوى إلى لتجنب القصف بصواريخنا".