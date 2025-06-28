طهران.. مواكب عراقية ورايات حسينية في تشييع 60 شهيدا من العدوان الإسرائيلي (صور)

وقالت ، انه "بدأت صباح اليوم السبت مراسم تشييع جثامين الشهداء رسميًا بتلاوة الآية ٣٨ من سورة الحج"، مشيرة الى ان "مراسم تشييع ووداع جثامين عدد من شهداء هجمات الكيان الصهيوني انطلقت اليوم السبت، الموافق للثاني من محرم، في موكب يضم شهداء من مختلف شرائح شعبنا، من أطفال ونساء وعلماء وقادة وشهداء آخرين، من الإسلامية إلى في تمام الساعة الثامنة صباحًا".وأضافت انه "منذ ساعات الصباح الباكر، امتلأت ساحة الإسلامية بحشود غفيرة، رافعين رايات الحسين (عليه السلام) الحمراء، وتُظهر الشعارات المناهضة للصهيونية وأمريكا المكتوبة بخط اليد كراهيةً مكبوتة للجرائم التي لحقت بقلوب الأمة الإسلامية في الأسابيع الأخيرة، وخاصةً خلال الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا ".وأوضحت ان "هذه المراسم أصبحت صورةً فريدةً للوحدة الوطنية التي ستبقى محفورةً في ذاكرة الأمة التاريخية"، مبينة ان "حشودا غفيرة تشارك في مراسم تشييع 60 شهيداً في العاصمة الإيرانية ممن ارتقوا من جراء العدوان الإسرائيلي وتشارك مواكب عزاء من والعراق وغيرهما من ".