رغم الإصابة.. شمخاني يشارك بتشييع ضحايا القصف الإسرائيلي بطهران (صورة)

ونشرت وسائل إعلام إيرانية صورة شمخاني يتكئ على عصا ومحاطا بمرافقيه، تحت عنوان "حضور مستشار قائد الإسلامية في مراسم تشييع شهداء الاقتدار في العاصمة ".

واحتشد آلاف الإيرانيين صباح اليوم السبت، للمشاركة في مراسم تشييع 60 شخصا، بينهم قادة عسكريون وعلماء ذرة، في العاصمة طهران ممن قتلوا جراء الهجوم الإسرائيلي على البلاد.وانطلقت مواكب التشييع من إلى في طهران وسط حشود غفيرة من المواطنين والمسؤولين العسكريين.وأظهرت لقطات مصورة حضور الرئيس الإيراني وقائد الإيراني بين الحشود.وكانت السلطات الإيرانية أعلنت بوقت سابق أن عدد القتلى في بلغ 610 أشخاص على الأقل، وتشمل هذه الحصيلة الضحايا المدنيين فقط، من بينهم 13 طفلا وخمسة من الطواقم الطبية، إضافة إلى إصابة أكثر من 4700 شخص.كما قتل عدد كبير من القادة العسكريين الإيرانيين وكبار العلماء النوويين في الأيام الأولى للهجوم.وكانت الأنباء تضاربت حول وفاة شمخاني، بعد إصابته في الغارات الإسرائيلية الأولى على إيران والتي قتل فيها عدد كبير من القادة العسكريين.ولاحقا أكد مصدر لـRT أن شمخاني على قيد الحياة وهو مصاب ويتلقى العلاج في المستشفى.