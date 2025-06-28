بصاروخ "ذو الفقار".. الحوثيون يعلنون استهداف بئر السبع

وذكر في بيان، نفذنا عملية نوعية على هدف حساس للعدو في بئر السبع بصاروخ "ذو الفقار" وحققت هدفها بنجاح بفضل الله، لافتا الى ان الوفي لن يتخلى عن واجباته الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، وسنواصل عملياتنا الإسنادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.وفي وقت سابق، أفادت الإذاعة الإسرائيلية، بوقوع دوي انفجار بمنطقة عراد شرق بئر السبع بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن، وتم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة في والنقب وجنوب .وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ محاولات لاعتراض الصاروخ، مرجحا اعتراضه بنجاح.ومنذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، شنّ الحوثيون -تحت شعار إسناد المقاومة الفلسطينية- عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل، كما استهدفوا سفنا مرتبطة بها في البحر الأحمر، معلنين فرض حظر جوي على ، وحظر بحري على ميناءي وحيفا.في المقابل، شنت إسرائيل عدة هجمات جوية واسعة على اليمن، ودمرت وبنى تحتية للموانئ في ورأس والصليف غربي البلاد.