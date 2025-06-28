ماذا قالت الملكة رانيا في عيد ميلاد ابنها الأمير الحسين؟

وعلّقت على المنشور كعادتها بكلمات مؤثّرة ملؤها الحنان والمحبّة: "كل عام وأنت الأمان لها (الأميرة إيمان الصغيرة)، والذخر لنا. كل عام والحسين الغالي بألف خير".تاريخ ميلاد الأمير الحسين ولييُطلّ يوم السبت حاملاً معه مناسبة للأردنيين، وهي الذكرى الحادية والثلاثون لميلاد سموّ الأمير ، وليّ عهد المملكة الأردنيّة الهاشميّة. إنّه الأمير الشاب، والنجل الأكبر لجلالة الملك وجلالة العبد الله، ينتمي إلى سلالة هاشميّة عريقة، وهو الثاني والأربعون.فستان الأميرة إيمان بنت الحسينوقد شاركت الملكة رانيا صورة لابنها ولي العهد مع ابنته الأميرة إيمان التي بدت مرتاحة بين يدي والدها مرتديةً فستاناً باللون العاجي الفخم، هي التي أصبحت ملهمة لملابس الأطفال.وأتى فستانها هذا منسدلاً بقماشة الموسلين المطرّزة بالنجوم، وقصّة صدر أنيقة تليق بالأميرات بقماشة الساتان الفاخر.