عراقجي يدعو ترامب لاحترام السيد الخامنئي ويؤكد: مستعدون لاستئناف المحادثات

وقال عراقجي في منشور، على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "إذا كان الرئيس صادقا في رغبته في التوصل إلى اتفاق، فيتعين عليه أن يضع جانبا النبرة غير المحترمة وغير المقبولة تجاه المرشد وأن يتوقف عن إيذاء ملايين من أتباعه المخلصين".وذكر ترامب في قمة أخيرة أنه سيتم إجراء محادثات جديدة مع الأسبوع المقبل، لكنه لم يقدم أي تفاصيل.وكان قد تم إلغاء جولة سادسة مقررة من المحادثات الأميركية - الإيرانية في يوم 15 يونيو الجاري بعد أن شنت القوات الإسرائيلية ضربات على أهداف إيرانية قبل ذلك بيومين.ووسط تبادل الهجمات بين إيران وإسرائيل، قصفت القوات الأميركية مواقع نووية إيرانية رئيسية.وفي تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، أكد عراقجي لأول مرة أن الهجمات تسببت في أضرار "كبيرة" للبنية التحتية النووية الإيرانية.