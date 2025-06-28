مقتل إمام مسجد عراقي الجنسية في سوريا

وذكر المرصد، في بيان، أن المسلحين، الذين كانوا يستقلون دراجة نارية، أطلقوا الرصاص مباشرة على الإمام أمام منزله، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.وفي 8 حزيران الجاري، فتح مسلحان مجهولان من على دراجة نارية كانا يستقلانها، النار على " العراقي" عراقي الجنسية، خلال تواجده في قرية عزمارين بريف إدلب الغربي، في حين لم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاغتيال، وفق بيان .وتعد حادثة اليوم، هي الثانية من نوعها خلال 24 ساعة، بعد مقتل مسن عراقي طعناً بالسكاكين في منطقة مساء أمس الجمعة، وفق ما أفاد به ناشطون.