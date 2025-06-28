حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة

وجاء في التقرير الإحصائي اليومي للوزارة اليوم: "وصل مستشفيات قطاع 81 شهيدا، و422 إصابة خلال 24 ساعة الماضية".وأضاف تقرير الوزارة أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.وأشار إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 56,412 قتيلا و 133,054 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.ولفت أن حصيلة القتلى والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (6,089 شهيدا، 21,013 إصابة).وأهابت الوزارة "بذوي شهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات ".