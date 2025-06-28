للرحلات الدولية فقط.. إيران تعلن فتح المجال الجوي وسط وغرب البلاد

وقالت الإيرانية، انه" تم فتح المجال الجوي وسط وغرب البلاد فقط للرحلات الدولية العابرة".واضافت انه "تم تمديد تعليق الرحلات الجوية الداخلية والخارجية بأقسام الشمال والجنوب والغرب حتى ظهر غد".