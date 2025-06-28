أول تعليق لشمخاني بعد محاولة اغتياله

وتابع شمخاني: " كانت تظن أن على وشك انتفاضة داخلية، لكن الشعب أوضح لهم أنهم لا يزالون حمقى".وكان شمخاني بعد إصابته في محاولة اغتيال "إسرائيلية" وجه رسالة للمرشد الأعلى والشعب الإيراني، مؤكدا أنه حي يرزق، وقال في الرسالة: "أنا على قيد الحياة ومستعد للتضحية".وأصيب شمخاني بجروح إثر الهجوم الذي شنته "إسرائيل" على منزله إلا أنه بات في حالة طبية مستقرة بفضل الجهود المتواصلة التي بذلها الأطباء على مدار الساعة، وفق ما أفادت به .