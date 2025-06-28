واشنطن تعلق على احتمال إبرام اتفاق يخص غزة

وقالت بحسب قناة " نيوز"، متحدثة عن إمكانية إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في الأسبوع المقبل: "هذا واقعي للغاية، ومن الواضح أن هناك الكثير من الأمور الجارية حاليا".وأضافت بروس أن "هناك الآن فرصة لتحرير الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس الفلسطينية".وفي وقت سابق، أفاد الرئيس الأمريكي بإمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة خلال الأسبوع المقبل.