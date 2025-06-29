رئيس البرلمان الإيراني: تصريحات ترامب سخيفة لا معنى لها

وأضاف قاليباف إن "العدو يشن حربا نفسية على الإيرانيين ويسعى إلى إثارة حالة قلق لدى المواطنين"، وقال إن "من يريدون سوءا لبلادنا يسعون إلى إكمال مخططاتهم عبر إثارة في البلاد".وكان لوّح أول أمس الجمعة بضرب مجددا إذا عادت إلى تخصيب اليورانيوم، وأعلن أنه أوقف إجراءات كانت تهدف لتخفيف العقوبات عن ، وذلك بعد حديث المرشد الإيراني عن انتصار بلاده في المواجهة مع .كما هاجم ترامب وذكّره بأنه أنقذه من "موت شنيع ومشين"، مما أثار شكوكا خطيرة حول أي تقدم دبلوماسي بين البلدين.ودفعت تصريحات ترامب عباس عراقجي إلى الرد، وصرّح بأن طهران لن تسمح لأحد بتقرير مصيرها، وإذا اضطرت فلن تتردد في كشف قدراتها الحقيقية.في المقابل، قال الرئيس الإيراني بزشكيان إن "الشعب دعم دائما النظام والثورة الإسلامية والمرشد الأعلى خلال الأوقات الصعبة"، ودعا الإيرانيين إلى تجنب الخطابات "التي تؤدي إلى الانقسام في البلاد".كما قال عارف النائب الأول للرئيس الإيراني إنه لا يمكن الوثوق بإسرائيل والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن احتمال قيام من وصفهم بالأعداء بأعمال خبيثة وارد.وكانت قناة "إن بي سي" الأميركية نقلت عن مصادر قولها إن مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيعقد خلال الأيام المقبلة محادثات مع مسؤولين إيرانيين بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات.في الأثناء، أصدر الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمس تعليمات للجيش بإعداد "خطة" ضد إيران تشمل الحفاظ على التفوق الجوي، ومنع تقدم البرنامجين النووي والصاروخي، وقال إن إسرائيل ستعمل بشكل دائم لإحباط ما وصفها بـ"أي تهديدات إرهابية من هذا النوع، والرد عليها".