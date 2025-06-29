ترامب: ما قمنا به في إيران كان رائعا

وقال في تصريح لشبكة نيوز وتابعته ، "ما كنت لأسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم"، مبينا ان "حرب الأيام الـ12 على كانت مكثفة".وأضاف " أرادت على مدى سنوات امتلاك سلاح نووي وكانت على بعد أسابيع من الحصول عليه"، موضحا ان "ما قمنا به في إيران كان رائعا".وتابع ان "كل صاروخ أطلقناه على إيران أصاب هدفه"، لافتا الى "اننا دمرنا المواقع النووية الثلاثة في إيران وإسرائيل استطاعت إلحاق الضرر بمنشآتها النووية".وبين ان "مسربي المعلومات الاستخبارية بشأن ضرباتنا لإيران يجب أن يلاحقوا قضائيا"، موضحا "انني سأستقبل الطيارين الذين قصفوا إيران في ".وبشأن التطبيع مع ، أكد ترامب "لا أعرف إن كانت سوريا ستوقع اتفاق تطبيع مع لكنني رفعت العقوبات عنها"، لافتا الى انه "إذا نجحت سوريا في التحلي بالسلام فسأرفع العقوبات عنها وسيحدث ذلك فرقا".وحول التجارة مع ، بين ترامب ان "الصين ستدفع كثيرا من الرسوم وعلينا فعل شيء بشأن العجز التجاري"، موضحا ان "هناك اتفاق جيد مع الصين".وبين ان "التفاهم مع الصين أمر جيد جدا"، مشيرا الى انه "لا يمكن لطائرات إيران التحليق من دوننا".وذكر ان "الصين تحتاج شركاتنا حاليا أكثر مما كانت قبل عامين"، مبينا ان "الصين كانت تستغلنا بشتى الطرق".وتابع "سنتمكن من التوصل إلى مزيد من الاتفاقيات التجارية قبل اب المقبل".