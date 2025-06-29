ما حقيقة محاولة اغتيال الشرع؟

فبحسب تقارير نُشرت في صحف إسرائيلية من بينها صحيفة " هيوم"، فإن جهاز الاستخبارات التركي، بالتعاون مع الجيش السوري، أحبط في اللحظات الأخيرة محاولة اغتيال استهدفت الرئيس الشرع، خلال زيارته الأخيرة إلى جنوب البلاد.الرواية تحدّثت عن "عنصر بارز في تنظيم "، كان يُعد لتنفيذ الهجوم، إلا أن دمشق سارعت إلى النفي.وقال مصدر رسمي في لوكالة الأنباء الرسمية " " إنه "لا صحة لما تم تداوله من قبل عدة وسائل إعلامية عن إحباط الجيش السوري والمخابرات التركية لمحاولة اغتيال الشرع".ووصف المصدر "تلك الأخبار بالمفبركة"، مؤكدًا أن "زيارة الرئيس إلى درعا جرت في أجواء طبيعية، دون تسجيل أي خروقات أمنية".الا ان هذه التسريبات تتزامن مع تحذيرات أطلقها الأمريكي إلى ، حول "مخاوف جدية" على سلامة الرئيس الشرع.