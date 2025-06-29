لاريجاني يعلن: نملك المعرفة النووية ونستطيع البناء

وقال لاريجاني في تصريحات، "الهدف النهائي للهجوم الإسرائيلي الذي تم بدعم أمريكي هو تقسيم ".

وأضاف "سلوك مدير وجه ضربة قوية لنظام حظر الانتشار النووي، ونملك المعرفة النووية ونستطيع البناء مرة أخرى".

وفي (24 حزيران 2025) دخل وقف إطلاق النار بين إيران و" " حيّز التنفيذ وأعلن عنه الرئيس الأمريكي ، ويقضي بوقف الأعمال القتالية والتي بدأتها "تل أبيب" حزيران بقصف ومدن أخرى.