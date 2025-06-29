إيران تعلن استعدادها لصفحة جديدة مع جيرانها في الخليج

قال الرئيس الإيراني ، الأحد، إن بلاده مستعدة لفتح صفحة جديدة مع جيرانها في .

ونقلت وكالة "إرنا" للأنباء عن بزشكيان قوله، خلال اجتماع ، إن على استعداد للتعاون الشامل مع ".

وأضاف أن "تفتح عبر هذا المسار، صفحة جديدة على صعيد علاقاتها في المنطقة ذاتها؛ وذلك في ظل الحاجة الملحة إلى تعزيز الأواصر وتطوير التعاون بين الدول الإسلامية".



وكان ، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أدان بأشد عبارات الإدانة والاستنكار الهجوم الصاروخي الذي قامت به إيران ضد أراضي .