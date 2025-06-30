اتصالات سرية بين القيادات الإيرانية بعد الضربة الامريكية للمنشآت النووية.. ماذا جاء بها؟

ونقلت الصحيفة عن 4 اشخاص مطلعين على المعلومات الاستخبارية داخل الحكومة الامريكية، قولهم ان "اتصالات إيرانية جرى اعتراضها أمريكيا، تضمنت أحاديث تقلل من حجم الأضرار التي سببتها الضربات الأميركية على البرنامج النووي الإيراني".وقالت الصحيفة: "سُمع كبار المسؤولين يقولون إن الضربة الأميركية على كانت أقل تدميرا مما كان متوقعا"، فيما أكد مصدر اخر هذه الرواية لرويترز، لكنه قال إن هناك تساؤلات جدية بشأن ما إذا كان المسؤولون الإيرانيون صادقين، ووصف عمليات التنصت بأنها مؤشرات غير موثوقة.ونفى صحة التقرير الذي نشرته الصحيفة، ونقلت " " عن كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها "فكرة أن مسؤولين إيرانيين لم تُكشف أسماؤهم يعرفون ما حدث تحت مئات الأقدام من الأنقاض هي محض هراء. لقد انتهى برنامجهم للأسلحة النووية".وفي مقابلة بُثت اليوم الأحد على قناة " نيوز"، جدد ثقته بأن الضربات دمرت القدرات النووية الإيرانية. وقال: "لقد دُمرت بشكل لم يشهده أحد من قبل. وهذا يعني نهاية طموحاتهم النووية، على الأقل لفترة من الزمن".