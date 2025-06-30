الإعلام الإيراني: استشهاد "رفيق درب قاسم سليماني" بغارة إسرائيلية

وقالت وكالة " "، إن النيقويئي، المعروف بـ"الحاج يونس"، والمقرب من سليماني، استشهد بغارة إسرائيلية على خلال الحرب التي استمرت 12 يوما.ونعت "تسنيم" الحاج يونس وقالت، إنه "أحد أساطير مواجهة الإرهابيين في المنطقة، استشهد على يد النظام الإرهابي الإسرائيلي بعد حياة حافلة بالنضال والكفاح ضد أعداء إيران والإسلام والمنطقة. كان الحاج يونس من أقرب المقربين للحاج ، عسكريا ومعنويا وشخصيا".ولفتت الوكالة إلى أن "الحاج يونس" لعب دورا بارزا في قيادة العمليات العسكرية لفيلق التابع للحرس الثوري الإيراني في ، وكان وجوده على الأرض "مركزيا ومؤثرا".وفي مقال مطول، تحدثت الوكالة عن العلاقة الشخصية التي كانت تجمع الحاج يونس بسليماني، وكيف كانا رفقاء الدرب في مسيرتهم العسكرية والشخصية.وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن هوية الحاج يونس في وسائل الإعلام الإيرانية.وكانت قد شنت، صباح يوم الجمعة في 13 من يونيو الجاري، هجوما على إيران، أدى إلى استشهاد عدد من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين والمدنيين.وفي 22 يونيو الجاري، شنت أيضا ضربات على المنشآت النووية الإيرانية الثلاث فوردو ونطنز وأصفهان، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي يوم 24 يونيو وقفا لإطلاق النار.المصدر: تسنيم