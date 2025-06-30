الرئيس الإيراني يعلن استعداد طهران لاستئناف المفاوضات النووية

وقال بزشكيان للرئيس الفرنسي، إن تريد ضمانات لعدم تعرض منشآتها النووية لأي هجمات جديدة، لافتا إلى أن "السياسة المبدئية لإيران تقوم على تجنب أي حرب وحل القضايا عبر الدبلوماسية والحوار".وحول قرار وقف التعاون مع ، أشار بزشكيان إلى أن "المعايير المزدوجة للوكالة الذرية سببت الكثير من المشاكل للأمن الإقليمي والعالمي"، على حد قوله.وأضاف أن "وقف التعاون مع رد فعل طبيعي على تصرفات مديرها"، مشيرا إلى أنه "لم يتعامل بنزاهة مع الملف الإيراني النووي"، على حد تعبيره.من جهته، قال الرئيس الفرنسي، ، أمس الأحد إنه وجه رسائل لنظيره الإيراني خلال اتصال هاتفي، تضمنت التأكيد على العودة إلى طاولة المفاوضات لمعالجة القضايا المتعلقة بالصواريخ الباليستية والبرنامج النووي، فضلا عن استئناف عمل الذرية في إيران.ويوم الجمعة، حذر من أنّ "السيناريو الأسوأ" بعد الضربات التي شنّتها الولايات المتّحدة على البرنامج النووي الإيراني والتي اتّسمت بـ"فعالية حقيقية" يتمثّل بانسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي.