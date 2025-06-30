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دولة جديدة تحظر النقاب والبرقع في الأماكن العامة
دوليات
2025-06-30 | 10:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,685 شوهد
أصدر الرئيس الكازاخستاني
قاسم جومارت توكاييف
مرسوما رئاسيا يحظر ارتداء الملابس التي تخفي الوجه في الأماكن العامة، بما في ذلك النقاب والبرقع.
كما استثنى القرار بعض الحالات التي تتعلق بمتطلبات العمل أو الأسباب الطبية أو الظروف الجوية القاسية أو أغراض الدفاع المدني أو المشاركة في الفعاليات الرياضية والثقافية.
وجاء القرار الذي لم يذكر صراحة الملابس الدينية لكنه يشملها ضمنيا، مبررا بأسباب أمنية، حيث أكد مسؤولون أن النقاب ليس إلزاميا في
الإسلام
، في إشارة إلى أن القرار يستهدف الحفاظ على
الهوية الوطنية
الكازاخستانية. وكانت وسائل إعلام محلية قد أشارت سابقا إلى دعم توكاييف للملابس التقليدية التي تعكس الهوية الوطنية، مقابل تلك التي تخفي الوجه.
ويأتي هذا القرار في أعقاب إجراء مماثل اتخذته الجارة قرغيزستان، حيث أقرت قانونا في يناير 2025 يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
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