التربية والتعليم الإيراني: فقدنا 37 طالبا ومعلما خلال 12 يوما

وقال في تصريح تابعته ، "وفقا لآخر الإحصائيات المحدّثة، استُشهد 30 طالبا خلال هذه الأيام، 21 منهم من بينما أصيب طالب واحد".وأضاف الوزير: "كما نال سبعة من زملائنا الثقافيين مكانة رفيعة من الشهادة في هذه الحرب التي استمرت 12 يوما".وأفاد كاظمي بأن "36 مدرسة تضررت بسبب قربها من موقع الهجوم العدواني وبسبب موجة الانفجار وتم إصلاحها بسرعة وعادت إلى نشاطها".وأكد وزير التربية والتعليم الإيراني أنهم زاروا مراكز مختلفة يوميا خلال الحرب.وأشار إلى أنه رغم كل هذه المخاوف لم يتوقف العمل والأنشطة في مجال التعليم.وبين الوزير أنه ومع انطلاق مقر تنسيق وإدارة ظروف الحرب في التعليم، تم تشكيل 14 لجنة ووضع السيناريوهات الممكنة للظروف الطارئة.