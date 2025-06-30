راقبتهم 15 سنة.. تفاصيل خطة إسرائيلية لاغتيال علماء إيرانيين

وذكرت مصادر مطلعة على الخطة، لصحيفة "وول " أنه "تم اختيار توقيت هذه الضربات بعناية لضمان عدم تمكن العلماء من الفرار أو الاختباء".كما قالت ذات المصادر إن "تل أبيب كانت تتبع عن كثب بعض كبار العلماء الإيرانيين منذ عام 2003، أي بعد بضع سنوات فقط من اكتشاف الاستخبارات الإسرائيلية لأول مرة أن بدأت محاولاتها نحو امتلاك سلاح نووي".وكثفت جهودها في عام 2010، عندما تم استهداف عالمين في محاولات اغتيال.أحد العلماء الذين اغتيلوا في ضربات هذا الشهر كان عباسي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وكان قد نجا من محاولة اغتيال في عام 2010.كما اغتيل ترانشي، المسؤول عن تطوير المتفجرات اللازمة للأسلحة النووية، والذي كان أستاذا في حيث يعمل العديد من العلماء النوويين.شاركوا في اختبار رأس حربي نوويفي حين، يُعتقد أن معظم العلماء الذين تم اغتيالهم خلال "حرب الأيام الـ12" كانوا مشاركين في اختبار وتجميع الأجزاء الأساسية من رأس حربي نووي.ومن بين القتلى كان سيد صديقي صابر، وهو عالم بارز تم فرض عقوبات عليه مؤخرا من قبل بسبب عمله المتعلق بالأسلحة النووية.وتعد هذه الضربات أولى الهجمات التي تستهدف علماء إيران النوويين منذ اغتيال في 2020.17 من عقول إيران النوويةمن جانبه، أكد المدير السابق للأمن القومي الأميركي لمكافحة الانتشار، بروير، أن فقدان هذه الخبرات خلال مرحلة تطوير القنبلة له تأثير أكبر من فقدانها تدريجيا ، وفق ما نقلته " جورنال".وفي الهجوم الذي نفذته إسرائيل على إيران في 13 حزيران، تم القضاء على تسعة علماء عندما أطلقت إسرائيل وابلًا من الصواريخ على منازلهم في ، في هجوم شبه متزامن.كما اغتيل ما لا يقل عن خمسة آخرين في ضربات لاحقة نفّذتها إسرائيل.وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية أن تل أبيب اغتالت سواء عبر الغارات أو المسيرات، والسيارات المفخخة، حوالي 17 عالماً من أبرز عقول إيران النووية.يشار إلى أن عمليات الاغتيال تلك تأتي ضمن سلسلة طويلة من المساعي الإسرائيلية من أجل تعطيل البرنامج النووي الإيراني.