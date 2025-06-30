في أمريكا.. حديث عن أكبر قضية احتيال بتاريخ البلاد

وقال غالوتي في مؤتمر صحفي: "نعلن اليوم عن توجيه اتهامات لـ324 شخصا متهمين بالمشاركة في عملية احتيال في مجال الرعاية الصحية بقيمة تقارب 14.6 مليار دولار. وهذه أكبر جريمة من نوعها يتم كشفها في تاريخ ".وزعم أن أشخاصا من وأوروبا الشرقية وباكستان وعدد من البلدان الأخرى شاركوا في تنظيم هذه المخططات.وأضاف: "لقد تسلل هؤلاء الأشخاص إلى نظام الرعاية الصحية الأمريكي لسرقة أموال دافعي . على سبيل المثال، فككنا شبكة كانت تُدير عشرات الشركات التي تُورّد معدات طبية إلى الولايات المتحدة من روسيا وأوروبا الشرقية، وقدّمت مطالبات احتيالية تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار لبرنامج التأمين الصحي "ميديكير".وأشار إلى أنه تم استخدام بيانات شخصية لأكثر من مليون أمريكي من جميع الولايات الأمريكية الخمسين لتنفيذ عملية الاحتيال.وأكد أن "عملاء فيدراليون احتجزوا أعضاء رئيسيين في المجموعة في المطارات وعلى الحدود المكسيكية، وقطعوا سبل هروبهم. لقد ولّى عهد الإفلات من العقاب لعصابات الجريمة العابرة للحدود التي استخدمت نظام الرعاية الصحية الأمريكي مصدرا لمواردها الشخصية".