فرنسا تغلق محطة للطاقة النووية بسبب موجة الحر

وقالت شركة كهرباء إن الإغلاق تم للحيلولة دون ارتفاع درجة حرارة نهر الذي تستمد منه المحطة مياه التبريد الخاصة بها.وبسبب الطقس في فصل الصيف، من المتوقع أن ترتفع درجة حرارة مياه نهر غارون إلى 28 درجة مئوية اليوم الاثنين.ولم تحدد الشركة الفترة التي ستظل فيها محطة الطاقة متوقفة عن العمل.ومن المتوقع أن تستمر موجة الحر في فرنسا التي تصل درجة الحرارة فيها إلى 42 درجة مئوية، حتى منتصف الأسبوع الجاري.