طالب لدى ، الاثنين، بمحاسبة و"إسرائيل" بموجب الفصل السابع.

وقال ، "نطالب بإدانة الاستخدام غير القانوني للقوة من قبل وإسرائيل".

وأضاف "نطالب بإجراءات تنفيذية بموجب الفصل السابع لمحاسبة أمريكا وإسرائيل"، مردفا " الهجوم الأمريكي على منشآتنا النووية عمل عدواني مخالف لميثاق ".

وكانت " " شنت فجر (13 حزيران 2025)، هجوما جويا على ، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية من بينها منشأة "نطنز" ومقرات للحرس الثوري في وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات وصواريخ باليستية على "إسرائيل"، قبل أن يقوم فجر (22 حزيران 2025) بقصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية، لترد طهران بقصف قاعدة العديد في .