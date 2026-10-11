السعودية: الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي عصر اليوم أسفر عن إصابات

وقالت الهيئة في بيان تابعته ، ان " بالرياض تعرض لاعتداء جديد عصر اليوم"، مبينا ان "الاعتداء أسفر عن إصابات".وأضافت انه "يجري استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة مرافق ".