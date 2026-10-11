الخزانة الأمريكية: العقوبات على روسيا لا تمنع اتفاق توريد الديزل مع موسكو

وقال بيسنت، في تصريح لقناة " نيوز"، إن أي عضو في يزعم أن التشريعات السابقة أو مشروع القانون الذي قدمه السيناتور غراهام يمنعان إبرام الاتفاق "هو مخطئ".وكان الرئيس الأميركي قد أعلن، الجمعة 9 تشرين الأول، التوصل إلى اتفاق مع نظيره الروسي بشأن توريد ، مشيراً إلى أن الإمدادات ستشمل كميات متزايدة خلال الفترة المقبلة.